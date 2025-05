Los rebeldes hutíes no han confirmado formalmente el pacto de alto el fuego, aunque Mahdi al Mashat, jefe del Consejo Político Supremo hutí, declaró que no habrá retirada del apoyo a Gaza, dejando clara su postura respecto a la situación en Palestina. Aunque no se refería directamente al acuerdo con Estados Unidos, sus declaraciones no negaron el anuncio de Trump ni el comunicado de Omán, país mediador en la tregua.