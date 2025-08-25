Mundo
25 ago 2025 , 07:59

Franja de Gaza: Cinco periodistas muertos en el ataque israelí contra el hospital Nasser

Un nuevo bombardeo israelí en el hospital de Nasser deja cinco periodistas muertos, quienes servían como corresponsales para varios medios de comunicación internacionales en la Franja de Gaza.

   
  • Franja de Gaza: Cinco periodistas muertos en el ataque israelí contra el hospital Nasser
    Imagen colectada sin fecha de Moaz Abu Taha, corresponsal de Gaza con NBC News. Moaz Abu Taha fue una de las víctimas en un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo el Hospital Nasser en Khan Younis, Franja de Gaza sur, el 25 de agosto de 2025.( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El número de periodistas asesinados este lunes 25 de agosto en el bombardeo israelí contra el Hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, aumentó a cinco, después de que un reportero independiente, que trabajaba para diferentes medios, sucumbiera a sus heridas.

El fallecido ha sido identificado como el periodista Ahmed Abu Aziz, quien trabajaba como periodista para la Red Quds Feed y otros medios de comunicación, detalló en un comunicado la oficina de comunicación del Gobierno de Hamás.

LEA: "Los niños dicen que desearían morir para poder ir al cielo y comer": la hambruna se extiende en Gaza mientras Israel prepara el asalto a la mayor ciudad de la Franja

Como Aziz, fueron asesinados otros cuatro compañeros que trabajaban para medios internacionales: Hossam Al Masri camarógrafo de la agencia de noticias Reuters, Mohamed Salama camarógrafo de la cadena catarí Al Jazeera, Mariam Abu Daqqa informadora de la agencia estadounidense AP y Moaz Abu Taha freelance.

En total, al menos 20 personas han muerto, entre ellos un rescatista y un estudiante de último año de medicina.

En imágenes retransmitidas en directo desde el hospital se ve a un grupo de personas en el descansillo de la escalera de incendios del último piso del Nasser, cuando se produce una explosión y todo se llena de humo.

La Oficina de Medios del Gobierno condena enérgicamente los ataques, asesinatos y persecuciones sistemáticas contra periodistas palestinos por parte de la ocupación israelí, denunciaron en el comunicado las autoridades de Hamás, que exigieron la intervención internacional para detener el genocidio y proteger a los periodistas.

LEA: Trinidad y Tobago respalda a EE. UU. en caso de conflicto con Venezuela

Desde octubre de 2023, 245 periodistas, informadores e influencers han sido asesinados, según las autoridades gazatíes. De acuerdo con el Ministerio de Sanidad gazatí, más de 62.700 personas han muerto en toda la Franja, alrededor de un tercio de ellos niños.

Temas
Franja de Gaza
Gaza
periodistas
hospital
bombardeo
ataque Israel
Franja de Gaza
Noticias
Recomendadas