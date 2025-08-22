ONU declara oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza

El director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, afirmó en una conferencia de prensa en Ginebra que<b> la hambruna en Gaza pudo haberse evitado</b> de no haber sido por la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cientos-palestinos-huyen-comienzo-ofensiva-terrestre-israel-contra-ciudad-gaza-EK9972107 target=_blank></a><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cientos-palestinos-huyen-comienzo-ofensiva-terrestre-israel-contra-ciudad-gaza-EK9972107 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/egipto-rescata-templos-estatuas-de-ciudad-sumergida-el-mar-IH9977794 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b>