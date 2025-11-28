El incendio en Hong Kong ya fue extinguido y la cifra de muertos asciende a 128 personas

<b>El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/incendio target=_blank>incendio</a> que sucedió en el complejo residencial Wang Fuk Court</b>, el pasado miércoles 26 de noviembre a las 14:51 hora local de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/hong-kong target=_blank>Hong Kong,</a><b> fue extinguido este viernes 28 de noviembre</b>, según el<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/fallecido target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/los-impactantes-relatos-edificios-de-hong-kong-IC10479414 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/incendio-explosiones-polo-industrial-ezeiza-argentina-CH10426477 target=_blank></a></b>