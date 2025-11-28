El incendio en Hong Kong ya fue extinguido y la cifra de muertos asciende a 128 personas

El incendio que sucedió en el complejo residencial Wang Fuk Court, el pasado miércoles 26 de noviembre a las 14:51 hora local de Hong Kong, fue extinguido este viernes 28 de noviembre, según el departamento de bomberos. El número de muertos se eleva a 128 y se encuentran desaparecidas 200 personas.

El fuego empezó en la torre ocho del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que al menos 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que encuentren más cadáveres.

Respecto a los desaparecidos, hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados, informó Tang. El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79.

