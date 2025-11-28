Mundo
28 nov 2025 , 10:07

El incendio en Hong Kong ya fue extinguido y la cifra de muertos asciende a 128 personas

El incendio quedó completamente extinguido el viernes 28 de noviembre a las 10:18 hora local.

   
    Voluntarios reparten ayuda entre los afectados por el incendio de un edificio en Hong Kong, que ha dejado más de un centenar de muertos.( EFE )
El incendio que sucedió en el complejo residencial Wang Fuk Court, el pasado miércoles 26 de noviembre a las 14:51 hora local de Hong Kong, fue extinguido este viernes 28 de noviembre, según el departamento de bomberos. El número de muertos se eleva a 128 y se encuentran desaparecidas 200 personas.

El fuego empezó en la torre ocho del conjunto residencial, formado por ocho bloques de 31 plantas construidos en 1984 y habitados por unas 4.600 personas, muchas de ellas de edad avanzada.

El secretario de Seguridad de la región semiautónoma, Chris Tang Ping-keung, anunció ante los medios que al menos 108 de los cuerpos fueron hallados en la zona del incendio y no descartó que encuentren más cadáveres.

Respecto a los desaparecidos, hay 200 personas cuya "situación" no está clara, entre ellas 80 cuerpos que no han podido ser identificados, informó Tang. El número de heridos entre los residentes también se ha incrementado hasta los 79.

¿Por qué el incendio fue de gran magnitud?

Los edificios se encontraban en renovación; entre los materiales usados estaban planchas de poliestireno y andamios de bambú con mallas de seguridad. El responsable gubernamental confirmó que la causa de la rápida expansión de las llamas fue el uso de planchas de poliestireno altamente inflamables en las ventanas, lo que además provocó que los cristales estallaran y el fuego se propagara por el interior de los edificios.

Además, el director del departamento de Bomberos, Andy Yeung, reveló en la misma comparecencia que las alarmas anti-incendios no funcionaron correctamente.

Hasta el momento, las autoridades han detenido por su presunta responsabilidad en la tragedia a cinco personas, dos de ellas este viernes, pertenecientes a la constructora a cargo de la rehabilitación del complejo y a un estudio de arquitectura que prestó asesoría en el proyecto.

