Quito
26 nov 2025 , 08:15

Un auto se incendió en una avenida de La Villaflora, sur de Quito

La emergencia provocó un cierre vial en la avenida Rodrigo de Chávez.

   
    El incendio del auto fue controlado.( Bomberos )
Un automóvil se incendió la mañana de este miércoles 26 de noviembre en el sector de La Villaflora, sur de Quito.

Por fortuna, la emergencia no dejó personas heridas o víctimas mortales.

El Cuerpo de Bomberos Quito atendió el incendio con seis efectivos y dos vehículos en la avenida Rodrigo de Chávez.

"Nuestro equipo controló y liquidó el fuego en el lugar para dejarlo en condiciones seguras", indicó el cuerpo bomberil.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ejecutó un cierre vial en la avenida Rodrigo de Chávez y Pedro Dorado en sentido occidente - oriente.

Pasadas las 07:38, la entidad informó que la vía ya se encuentra expedita al tránsito vehicular.

