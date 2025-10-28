Huracán Melissa provoca daños en hospitales, viviendas y deja carreteras inundadas en Jamaica

Las autoridades jamaicanas reportaron este martes que el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/huracan-melissa-llega-jamaica-OG10346923 target=_blank>huracán Melissa</a>, que disminuyó a categoría 4, horas después de tocar tierra en Jamaica, provocó daños en<b> seis hospitales y dejó carreteras</b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/huracan-melissa-llega-jamaica-OG10346923 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/cazadores-huracanes-graban-melissa-desde-dentro-DG10344689 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b>