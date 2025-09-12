Hunter Kozak, el estudiante que preguntó a Charlie Kirk antes de su asesinato, relata los últimos momentos del activista

Hunter Kozak, un estudiante progresista de la Utah Valley University, fue la última persona que formuló una pregunta al activista conservador Charlie Kirk antes de que un disparo fatal lo alcanzara en el cuello. En una entrevista con ABC News, Kozak describió la escena como visceral y relató que, aunque no se sintió personalmente amenazado, comprendió la gravedad del momento tan pronto como escuchó la detonación.

El incidente se produjo durante la gira de Kirk, conocida como American Comeback Tour. Kozak, un estudiante de matemáticas y simpatizante demócrata, se había acercado al evento con la intención de participar activamente. Tras ser seleccionado para el panel de preguntas y respuestas, se le informó que sería el segundo en subir al podio. De acuerdo con su testimonio, se encontraba a menos de diez pies de distancia de Kirk cuando formuló un cuestionamiento sobre los perpetradores de tiroteos masivos en Estados Unidos.

La pregunta de Kozak fue "«¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?». A lo que Kirk respondió «demasiados» («too many»), antes de que se escuchara el disparo. Kozak relata que el estruendo provino de unos cinco pies detrás de su posición, por lo que su primer instinto fue buscar resguardo y pensar en la seguridad de su esposa, que lo acompañaba en el evento.

Tras el ataque, Kozak cooperó con las autoridades locales y el FBI, proporcionando su testimonio y un video grabado por su esposa, que fue entregado como evidencia. Por su parte, la policía ha avanzado en la investigación, confirmando que el arma utilizada fue un rifle de cerrojo, el cual fue hallado en una zona boscosa cercana. En las municiones utilizadas, se encontraron inscripciones relacionadas con temas "transgénero" y "antifascistas", una pista que las autoridades aún están tratando de descifrar. Y recientemente ya se desveló la identidad del tirador, Tyler Robinson, quien ya está a disposición de las autoridades.

Robinson, quien confesó el crimen a sus allegados, es el foco de la investigación.

A pesar de que Kozak ha lamentado la muerte de Kirk, también ha sido víctima de ataques en redes sociales por su participación en el evento. Por ello, ha pedido que no lo conviertan en blanco de teorías conspirativas y agresiones.

