Hunter Kozak, el estudiante que preguntó a Charlie Kirk antes de su asesinato, relata los últimos momentos del activista

<b>Hunter Kozak, un estudiante progresista de la Utah Valley University</b>, fue la última persona que formuló una pregunta al activista conservador <b>Charlie Kirk antes de que un disparo fatal</b> lo alcanzara en <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/sospecho-asesinato-charlie-kirk-detenido-CA10102231 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/quienes-y-de-que-manera-entregaron-a-tyler-robinson-senalado-por-el-asesinato-de-charlie-kirk-KA10104608 target=_blank></a></b>