El cuerpo de Charlie Kirk fue trasladado a Arizona acompañado del vicepresidente de EE. UU.

El féretro del activista pro Trump Charlie Kirk fue trasladado hacia Arizona acompañado de su familia y el vicepresidente de Estados Unidos James David Vance, en las imágenes difundidas en redes sociales se puede observar como miembros de la armada norte americana cargando los restos de Kirk hacia el Air Force Two.

El vicepresidente y el activista mantenían una amistad desde 2017, cuando Kirk envió un mensaje por Twitter a Vance tras verlo en un programa de la cadena Fox. Lo diste todo amigo, escribió el vicepresidente al final de una larga dedicatoria en X tras conocerse que había sido asesinado.

Ambos mantuvieron una estrecha relación tanto en lo personal como en lo político, consolidada por años de colaboración y amistad dentro del movimiento conservador estadounidense.

Kirk fue fundamental en la evolución política de Vance, asesorándolo y conectándolo con figuras clave del entorno de Donald Trump, además de apoyar y presionar públicamente por su candidatura al Senado y luego a la vicepresidencia en 2024.

El presidente estadounidense también dedicó este jueves un sentido homenaje a su estrecho aliado Kirk, al que calificó como gigante de su generación, al inicio de su discurso en el acto de recordación a las víctimas del 11S en el Pentágono.

Trump adelantó a la prensa que hablaría con la familia del comentarista en la tarde de hoy, y agregó que se mantiene al tanto del caso