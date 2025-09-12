EE.UU.
Sospecho del asesinato de Charlie Kirk fue detenido

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber asesinado al activista de derecha Charlie Kirk, fue detenido, tras una intensa búsqueda.

   
    Tyler Robinson sería el asesino de Charlie Kirk( Foto web )
Redacción y EFE
"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este viernes "con un alto grado de certeza" que han detenido al supuesto asesino del comentarista ultraconservador Charlie Kirk, muerto tras recibir un disparo en un campus universitario de Utah el pasado miércoles.

"Creo, con un alto grado de certeza, lo tenemos (al sospechoso) bajo custodia. Todos hicieron un excelente trabajo. Trabajamos con la policía local y el gobernador" de Utah, dijo Trump en una entrevista en vivo con la cadena Fox News desde Nueva York.

El mandatario agregó que se enteró de la captura "cinco minutos antes de entrar" al plató del programa 'Fox and Friends' y adelantó, sin entrar en detalles, que el FBI y otras agencias del orden ofrecerán más información más adelante en el día.

Trump explicó muy brevemente que al parecer fue el propio padre, un hombre de fé, y personas "cercanas" al supuesto tirador los que pidieron y le convencieron de que se entregara a las autoridades después que las agencias del orden divulgaran varias imágenes y un vídeo en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera y gorra oscuras y que usa gafas de sol.

"Fue que un padre se involucró, concretamente su padre, y dijo: 'Tenemos que ir' (a la policía). De nuevo, esto está sujeto a cambios, pero ya sabes, los hechos son los hechos: tenemos a la persona que creemos que es la persona que estamos buscando. Ellos lo condujeron hasta la jefatura de policía, y él está allí", indicó.

El FBI y varias agencias gubernamentales desplegaron una amplia búsqueda del sospechoso casi inmediatamente después del disparo que fulminó a Kirk, estrecho aliado de Trump, mientras debatía en frente de unas 3.000 personas en el campus de la Universidad de Utah Valley, en la localidad de Orem.

Después de detener y liberar a dos sospechosos, el FBI pidió ayuda al público e incluso anunció una recompensa de USD 100.000 a que tuviera información veraz que condujera a su captura.

El asesino sería Tyler Robinson de 22 años de edad quien utilizó un rifle Mauser calibre .30 de cerrojo. Aparentemente el joven sería condenado a muerte por pedido de Spencer Cos el gobernador Utah, y del propio Donald Trump.

Trump insistió en que no quiso ver el vídeo donde se puede apreciar con claridad el momento en el que Kirk fue ultimado. "No quiero recordar a Charlie de esa manera. Es horrible, por lo escuché"

