La hermana de Lionel Messi, María Sol, sufrió un siniestro de tránsito en Miami

La información fue dada a conocer en el programa televisivo LAM, conducido por Ángel de Brito.

   
Un siniestro de tránsito ocurrido en Miami, Estados Unidos, alteró los planes personales de María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, quien debió suspender su casamiento previsto para enero de 2026. El siniestro le provocó diversas lesiones que requieren un extenso proceso de rehabilitación.

La información fue difundida en el programa televisivo LAM, conducido por Ángel de Brito, quien indicó que la mujer, de 32 años, sufrió una descompensación mientras conducía su camioneta, lo que derivó en un impacto contra una pared. Aunque el episodio fue de consideración, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con los datos difundidos por el periodista y confirmados por Celia Cuccittini, madre de María Sol y del capitán de la selección argentina, la empresaria presenta dos vértebras fracturadas, además de lesiones en el talón y la muñeca. También se reportó una quemadura importante en una de sus extremidades. El hecho habría ocurrido durante la última semana.

Una recuperación en casa

Tras el accidente, María Sol regresó a la Argentina y actualmente se encuentra en la ciudad de Rosario, donde recibe atención médica y asiste a sesiones de rehabilitación. La recuperación demandará tiempo, motivo por el cual la familia decidió postergar la celebración de su enlace matrimonial.

La boda estaba programada para el sábado 3 de enero de 2026 y uniría a María Sol con Julián “Tuli” Arellano, su pareja desde hace más de una década.

Arellano se desempeña actualmente como entrenador de la categoría sub-19 del Inter Miami, institución en la que también juega Lionel Messi. Por el momento, se aguarda la reprogramación de la fecha para la boda

