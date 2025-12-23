La hermana de Lionel Messi, María Sol, sufrió un siniestro de tránsito en Miami

Un siniestro de tránsito ocurrido en Miami, Estados Unidos, alteró los planes personales de María Sol Messi, hermana del futbolista Lionel Messi, quien debió suspender su casamiento previsto para enero de 2026. El siniestro le provocó diversas lesiones que requieren un extenso proceso de rehabilitación.

La información fue difundida en el programa televisivo LAM, conducido por Ángel de Brito, quien indicó que la mujer, de 32 años, sufrió una descompensación mientras conducía su camioneta, lo que derivó en un impacto contra una pared. Aunque el episodio fue de consideración, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con los datos difundidos por el periodista y confirmados por Celia Cuccittini, madre de María Sol y del capitán de la selección argentina, la empresaria presenta dos vértebras fracturadas, además de lesiones en el talón y la muñeca. También se reportó una quemadura importante en una de sus extremidades. El hecho habría ocurrido durante la última semana.