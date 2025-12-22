EE.UU.
Un migrante ecuatoriano fue asesinado con una flecha en Nueva Jersey, Estados Unidos

El sospechoso se atrincheró en su casa y provocó incendios para evitar su detención.

   
    Lugar donde produjo la emergencia.( Captura tomada de Telemundo )
El migrante ecuatoriano Pablo Criollo fue asesinado con una flecha disparada con un arco la noche del sábado 20 de diciembre en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Criollo fue llevado a un hospital, pero falleció en el lugar debido a la gravedad de la herida.

Testigos contaron a Telemundo cómo un hombre usó el arco, apuntó al compatriota y le atinó con una flecha.

La Policía conoció de un sospechoso que se ocultaba en su hogar. El sujeto incluso provocó incendios y la situación obligó a la movilización de un equipo de SWAT.

Los equipos especializados negociaron con el hombre toda la madrugada. Finalmente, este salió de la casa portando varios cuchillos y se entregó la tarde del domingo.

