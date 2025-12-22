EE.UU.
Caso Epstein: Bill Clinton pide que se publiquen todos los archivos del caso en los que aparece

Después que se difundieran fotos del Caso Epstein y se visibilizara la presencia de personas reconocidas como Mick Jagger y Michael Jackson, Clinton hizo una petición.

   
    AME3040. BOGOTÁ (COLOMBIA), 22/12/2025.- Fotografía de archivo del 3 de junio de 2025 donde se observa al expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asistiendo a un evento en Washington (Estados Unidos). Clinton instó al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca, después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata. ( Octavio Guzmán / EFE )
El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton instó este lunes al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca, después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata.

Lea: Justicia de EE.UU. niega que Trump esté vinculado a la eliminación de archivos del caso Epstein

"Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya", declaró el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a filtraciones selectivas para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

Lea también: Estados Unidos publica nuevas fotografías del caso de Jeffrey Epstein: de Michael Jackson a Bill Clinton y más

Entre los archivos publicados figuran fotografías de Clinton, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso.

No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

Lea: Justicia de EE. UU. publicará miles de documentos sobre Jeffrey Epstein este 19 de diciembre

Entre los archivos publicados figuran fotografías del demócrata, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales.

USA7369. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein donde aparece el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue tapado.
USA7369. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 19/12/2025.- Fotografía sin fecha específica de toma, publicada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) dentro de los archivos del caso del pederasta Jeffrey Epstein donde aparece el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton en un jacuzzi, acompañado por otra persona cuyo rostro fue tapado. ( Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) / EFE )

víctima de explotación sexual, y la Casa Blanca dice que es una "falsa narrativa"

Trump sugirió que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada

Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes de Clinton. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantautor británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

Lea: Nuevos correos de Epstein confirman que la foto de Andrés y Virginia Giuffre es real

Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta la fecha no existen pruebas de que el político demócrata haya participado en los delitos sexuales del magnate neoyorquino.

Lea: Publican nuevos correos de Jeffrey Epstein que indican que Trump "pasó horas" con una víctima de explotación sexual, y la Casa Blanca dice que es una "falsa narrativa"

Trump, quien también fue amigo de Epstein, ha sugerido en varias ocasiones que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada del pederasta. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reconoció en una entrevista con Vanity Fair que no existen pruebas que respalden esa afirmación.

