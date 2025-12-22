Caso Epstein: Bill Clinton pide que se publiquen todos los archivos del caso en los que aparece

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton instó este lunes al Departamento de Justicia a divulgar de inmediato todo el material del caso del pederasta Jeffrey Epstein en el que aparezca, después de que el Gobierno de Donald Trump difundiera varias fotografías en las que figura el demócrata.

"Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya", declaró el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Ureña advirtió que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a filtraciones selectivas para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

