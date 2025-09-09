Mundo
09 sep 2025 , 14:52

Francia: Macron nombra rápidamente a un primer ministro para intentar cerrar la crisis política

Tras que el Parlamento francés rechazó la moción de confianza solicitada por el ex primer ministro François Bayrou, lo que significo renunciar a su cargo, el presidente francés Emmanuel Macron ya escogió su sucesor.

   
    Sebastien Lecornu nombrado este martes nuevo primer ministro de Francia.( EFE )
Fuente:
EFE
EFE y Redacción

|
El presidente francés, Emmanuel Macron, trató de cerrar rápidamente la crisis política abierta tras la caída el lunes 8 de septiembre de François Bayrou como jefe de Gobierno, nombrando este martes como sucesor a Sébastien Lecornu, de 39 años y hasta ahora ministro de Defensa.

El nombramiento sucede en la víspera de una jornada de protestas nacionales organizadas por el movimiento social Bloqueemos todo y a nueve días de otro día de huelgas y paros, organizado por los sindicatos y apoyado por los partidos de izquierdas.

Desde que Bayrou oficializase su dimisión en el Palacio del Elíseo, Macron no tardó ni cinco horas en designar a su sucesor, Lecornu, una de las figuras políticas más cercanas al presidente.

La rapidez con la que nombró el presidente a un nuevo jefe de Gobierno, el cuarto en menos de dos años y el séptimo desde el inicio del mandato presidencial en 2017, llamó la atención, al igual que el comunicado que difundió El Elíseo.

Macron pide a su nuevo primer ministro que se remangue para construir acuerdos esenciales que conduzcan a la aprobación del Presupuesto de 2026, algo que no logró hacer Bayrou debido a la oposición de la ultraderecha de Marine Le Pen y de la izquierda.

El mandatario también encargó a Lecornu tejer un gobierno que defienda la independencia y el poder de Francia con la meta de dar la estabilidad política e institucional necesaria para la unidad del país, en un momento de plena tensión social y económica.

"El Presidente de la República está convencido de que, sobre estas bases, es posible un acuerdo entre las fuerzas políticas, respetando las convicciones de cada uno", finaliza el Elíseo.

La elección de Lecornu, antiguo miembro del centro derechista Los Republicanos (LR) y quien dudó entre ser monje o dedicarse a la carrera castrense, no ha resultado una sorpresa. Su nombre ya había circulado en cada cambio gubernamental. Macron aprecia de él su fidelidad, discreción y capacidad de consenso.

Lecornu ha sido el cuarto primer ministro que Macron designa en menos de un año. Gabriel Attal (2024), Michel Barnier (2024) y François Bayrou (2024-2025) le antecedieron, todos ellos con caducidad de menos de un año.

Los dos últimos cayeron en sendas mociones en la Asamblea Nacional, tras el acuerdo de circunstancias entre la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda.

Si el nuevo jefe de Gobierno no quiere acabar como sus dos predecesores, tendrá que llegar a un acuerdo de no agresión en la Asamblea, ya sea con el grupo de la extrema derecha de Le Pen o con parte de los progresistas, a priori los socialistas.

En plena incertidumbre social y económica que atraviesa Francia, bajo la presión de los mercados y de las protestas sociales, el proyecto de Presupuesto de 2026, que ha de presentarse en octubre, será la primera prueba de fuego para el primer ministro.

Lecornu, quien asumirá sus nuevas funciones el miércoles 10 de septiembre a mediodía en una ceremonia en Matignon de manos de Bayrou, tendrá la misión de presentar su gabinete ministerial previsiblemente en los próximos días.

Temas
Socialismo
Francia
macron
primer ministro
nuevo
elección
Emmanuel Macron
Francia
Noticias
