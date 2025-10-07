Al menos tres heridos por el derrumbe del piso de un edificio en obras en Madrid

Al menos tres personas resultaron heridas este martes, una de ellas de gravedad, después de que varios forjados de un edificio en obras se derrumbaran parcialmente en el centro de Madrid, donde se busca a posibles atrapados.

El servicio de Emergencias de la capital de España indicó que los sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron a tres obreros, uno de ellos trasladado a un hospital con fractura de pierna, mientras que otros dos resultaron contusionados leves.

Hasta el lugar del suceso, la calle de las Hileras, que se encuentra entre la plaza de Ópera y la Puerta del Sol, en el centro de la ciudad, se desplazaron once dotaciones de bomberos, así como varias ambulancias y efectivos policiales, que acordonaron la zona.

Los guías caninos de la Policía Nacional y drones de la Policía Municipal trabajan para encontrar posibles personas atrapadas en ese edificio, que se estaba rehabilitando para un hotel.

