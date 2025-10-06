Greta Thunberg y 170 activistas más fueron deportados de Israel

<b>Un grupo de 171 activistas</b> de la flotilla Global Sumud,<b> incluida la activista sueca <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/greta-thunberg target=_blank>Greta Thunberg</a>, fueron deportados </b>este lunes <b>desde <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/israel target=_blank>Israel</a> a Grecia y Eslovaquia</b>, informó el Ministerio de Exteriores <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/borrador-moneda-ee-uu-rostro-donald-trump-JA10238313 target=_blank></a></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-confirma-ataque-barco-drogas-el-caribe-AH10241221 target=_blank></a></b>