Diseño de una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump desata controversia en Estados Unidos

Un borrador de una moneda conmemorativa de un dólar que celebraría el 250° aniversario de Estados Unidos en 2026 ha generado una fuerte controversia tras incluir un retrato del presidente Donald Trump. La propuesta, confirmada por el Tesoro estadounidense, suscitó debate sobre su legalidad, ya que la normativa vigente impide acuñar monedas con la imagen de presidentes vivos o expresidentes hasta dos años después de su fallecimiento.

El tesorero de Estados Unidos, Brandon Beach, confirmó la autenticidad de las imágenes preliminares a través de una publicación en la red social X. “No hay noticias falsas. Estos primeros borradores en honor al 250.º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales”, afirmó, agregando que espera compartir más detalles una vez que concluya el cierre gubernamental. Las imágenes muestran el perfil lateral de Trump junto a las palabras “Libertad”, “En Dios confiamos” y las fechas “1776–2026”.

En el reverso, el diseño muestra al expresidente levantando el puño, una pose que se hizo famosa tras el intento de asesinato que sufrió en Butler, Pensilvania, acompañado de la frase “Fight, Fight, Fight” y una bandera estadounidense de fondo. Este detalle ha sido calificado por analistas como una “apropiación política” del simbolismo patriótico con fines partidistas.

Según la ley estadounidense, ninguna moneda puede llevar la imagen de un presidente vivo ni de un expresidente fallecido en los dos años posteriores a su muerte. Sin embargo, el diseño podría intentar sortear la norma: el retrato lateral en el anverso y la imagen completa en el reverso no encajarían estrictamente en la definición legal de “busto o retrato de cabeza y hombros”, abriendo un debate sobre los límites y posibles vacíos en la legislación numismática.