Diseño de una moneda de un dólar con el rostro de Donald Trump desata controversia en Estados Unidos

<b>Un borrador de una moneda conmemorativa de un dólar que celebraría el 250° aniversario de Estados Unidos en 2026</b> ha generado una fuerte controversia tras incluir un retrato del presidente <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-exige-israel-deje-bombardear-gaza-negociar-salida-rehenes-OA10235784 target=_blank><b>Donald Trump</b></a><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/activistas-denuncian-malos-tratos-detencion-israel-greta-thunberg-HA10238186 target=_blank></a> <b></b><i><b></b></i><b></b> <b></b><b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/miles-personas-movilizan-europa-solidaridad-palestina-EA10237416 target=_blank></a> <b></b><b></b>