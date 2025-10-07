EE.UU.
EE. UU.: helicóptero médico se estrella en una autopista de California; tres tripulantes heridos en estado crítico

La aeronave, perteneciente a Reach Air Medical Services, cayó en la concurrida autopista 50 sin llevar pacientes a bordo. La rápida intervención de civiles y bomberos permitió el rescate de las víctimas.

   
    Así quedó el helicóptero tras el accidente( Foto web )
Redacción
Tres personas se encuentran en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrellara en una concurrida autopista de Sacramento, California, la noche del lunes. El accidente ocurrió poco después de las 19:00 horas en la Autopista 50, cerca del cruce con Power Inn Road. La aeronave, registrada a nombre de la empresa Reach Air Medical Services, había despegado minutos antes del Centro Médico Davis de la Universidad de California, según la información de rastreo de vuelos.

Los tres ocupantes a bordo, identificados como un piloto, una enfermera y un paramédico, fueron trasladados de inmediato a hospitales locales con lesiones críticas. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que en el momento del accidente el helicóptero no transportaba a ningún paciente, lo que evitó una tragedia aún mayor. Además, fue "extremadamente afortunado" que ningún vehículo que transitaba por la autopista resultara afectado por el impacto.

El rescate de los tripulantes fue particularmente dramático. Según el Capitán Justin Sylvia, del Departamento de Bomberos de Sacramento, una de las víctimas quedó atrapada bajo la aeronave volcada. En un acto de heroísmo, los bomberos lograron coordinar esfuerzos con civiles que se encontraban en el lugar para empujar parte de los escombros y sacar a la mujer, quien fue llevada de urgencia a la ambulancia.

El impacto dejó un campo de escombros significativo sobre la Autopista 50, lo que obligó a las autoridades a cerrar por completo los carriles en dirección este por un tiempo prolongado. La aeronave siniestrada era un modelo Airbus H125, frecuentemente utilizado en servicios médicos aéreos. Las imágenes del lugar mostraban un helicóptero rojo volcado y destrozado en el centro de la vía, evidenciando la magnitud del percance.

Inmediatamente después del suceso, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron investigaciones para determinar las causas exactas del accidente. Aunque aún no se han descartado posibles fallas mecánicas, este es el segundo incidente de una aeronave médica registrado en California en lo que va del año 2025. Los tres tripulantes, aunque en condición crítica, se mantienen estables, según los últimos reportes médicos.

La rápida y efectiva respuesta de los equipos de emergencia y la colaboración ciudadana fueron clave para rescatar a los tres tripulantes, cuyo estado de salud continúa bajo estricta vigilancia médica en el UC Davis Medical Center.

