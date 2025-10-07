EE. UU.: helicóptero médico se estrella en una autopista de California; tres tripulantes heridos en estado crítico

Tres personas se encuentran en estado crítico luego de que un helicóptero médico se estrellara en una concurrida autopista de Sacramento, California, la noche del lunes. El accidente ocurrió poco después de las 19:00 horas en la Autopista 50, cerca del cruce con Power Inn Road. La aeronave, registrada a nombre de la empresa Reach Air Medical Services, había despegado minutos antes del Centro Médico Davis de la Universidad de California, según la información de rastreo de vuelos.

Los tres ocupantes a bordo, identificados como un piloto, una enfermera y un paramédico, fueron trasladados de inmediato a hospitales locales con lesiones críticas. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que en el momento del accidente el helicóptero no transportaba a ningún paciente, lo que evitó una tragedia aún mayor. Además, fue "extremadamente afortunado" que ningún vehículo que transitaba por la autopista resultara afectado por el impacto.

El rescate de los tripulantes fue particularmente dramático. Según el Capitán Justin Sylvia, del Departamento de Bomberos de Sacramento, una de las víctimas quedó atrapada bajo la aeronave volcada. En un acto de heroísmo, los bomberos lograron coordinar esfuerzos con civiles que se encontraban en el lugar para empujar parte de los escombros y sacar a la mujer, quien fue llevada de urgencia a la ambulancia.

