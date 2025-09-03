Francia ordena a sus hospitales prepararse para recibir a miles de soldados heridos en marzo de 2026

El Gobierno de Francia ha ordenado a los hospitales de todo el país prepararse para recibir a miles de soldados heridos en caso de guerra en Europa. Así lo reveló el diario Le Canard Enchainè y lo confirmó la ministra de Sanidad, Catherine Vautrin, en declaraciones televisivas.

Según documentos internos del Ministerio de Sanidad, fechados el 18 de julio de 2025, los centros médicos deberán estar listos antes de marzo de 2026 para atender entre 10 000 y 50 000 combatientes heridos en un eventual conflicto de gran escala.

La instrucción fue enviada a las agencias regionales de salud, con el objetivo de preparar al personal sanitario para un escenario de combate importante. Además, se ha solicitado el diseño de planes específicos para habilitar hospitales cercanos a estaciones de transporte, puertos o aeropuertos, que permitan recibir pacientes procedentes de zonas de combate, sean franceses o extranjeros.

“Se trata de una estrategia de anticipación, algo normal para estar preparados ante amenazas reales”, explicó la ministra Vautrin, quien subrayó la necesidad de evitar la descoordinación que se vivió durante la pandemia de covid-19.

La medida llega en un contexto de creciente tensión geopolítica en Europa, marcado por la guerra en Ucrania. Aunque el plan contempla la posibilidad de que Francia se convierta en una base de retaguardia para soldados aliados, el Gobierno ha aclarado que esto no implica una participación directa en la guerra ni la existencia de amenazas inminentes contra su territorio.