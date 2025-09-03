Activista palestino denuncia agresión de vigilante en Barcelona, España

Un supuesto incidente de violencia de protestas pro-Palestina se dio en La Rambla de Barcelona. Mohamad Baroud, un activista, denunció a dos vigilantes de seguridad de un supermercado Carrefour por una brutal agresión que, según él, ocurrió el pasado lunes 1 de septiembre.

Los activistas, que se manifiestan frente al comercio desde finales de julio, acusan a Carrefour de complicidad con Israel y de apoyar el genocidio del pueblo palestino. Según la denuncia de Baroud, los hechos escalaron cuando intentó hablar con un responsable de la tienda para reprochar la actitud del personal de seguridad hacia los manifestantes.

Baroud asegura que, tras su insistencia, uno de los vigilantes le roció los ojos con gas pimienta. El incidente no terminó ahí, la denuncia relata que dos vigilantes y un dependiente lo rodearon, lo sujetaron y lo golpearon en varias partes del cuerpo.

La agresión, según el activista, continuó dentro del establecimiento, donde fue llevado a un cuarto y siguió recibiendo golpes, esta vez en la cabeza. Además, los vigilantes le habrían robado su teléfono móvil, en el cual afirma haber grabado un video del incidente.

Tras el ataque, Baroud fue atendido en un centro médico donde se le diagnosticaron múltiples contusiones y lesiones, que incluían afecciones en la zona lumbar, el tabique nasal y las muñecas. El parte médico se ha adjuntado a la denuncia formal.

En respuesta a la agresión, alrededor de cien personas se concentraron frente a la tienda para mostrar su apoyo a Baroud.

