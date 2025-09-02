Rusia: Una mujer quiso tomarse una selfie a 90 metros de altura por su cumpleaños y cayó al vacío frente a su hijo

Una experta de los deportes extremos de 45 años, Elizaveta Gushchina, murió trágicamente al caer desde una torre de 90 metros en Pavlovsk, Rusia, el pasado 31 de agosto. El accidente ocurrió justo después de que completara un exitoso salto en cuerda, y mientras intentaba tomarse una selfie para celebrar su cumpleaños.

El suceso fue presenciado por su hijo, Nikita, de 23 años. La mujer, conocida en la comunidad de deportes extremos como Liza, había subido nuevamente a la plataforma de la antigua torre, pero esta vez sin el equipo de seguridad necesario para la actividad.

La tragedia ocurrió en un momento de alegría. Instantes antes del accidente, Gushchina había compartido en sus redes sociales imágenes de su exitoso salto. En ellas se le veía sonriente, exclamando “¡Vamos!” antes de lanzarse y gritar de alegría durante la caída controlada.

El salto, parte de la celebración de su 45 cumpleaños, transcurrió sin incidentes, según lo confirmado por los medios locales. Sin embargo, al regresar a la plataforma con el único objetivo de tomarse una fotografía, resbaló y cayó al vacío.

