Europa
02 sep 2025 , 07:27

Rusia: Una mujer quiso tomarse una selfie a 90 metros de altura por su cumpleaños y cayó al vacío frente a su hijo

Una deportista en Rusia quiso sacarse una selfie a 90 metros de altura por su cumpleaños número 45, sin embargo, no contaba con las medidas de seguridad correspondientes y cayó al vacío frente a su hijo.

   
    Elizaveta Gushchina era una experta en deportes extremos( Foto web )
user placeholder

Redacción
Una experta de los deportes extremos de 45 años, Elizaveta Gushchina, murió trágicamente al caer desde una torre de 90 metros en Pavlovsk, Rusia, el pasado 31 de agosto. El accidente ocurrió justo después de que completara un exitoso salto en cuerda, y mientras intentaba tomarse una selfie para celebrar su cumpleaños.

El suceso fue presenciado por su hijo, Nikita, de 23 años. La mujer, conocida en la comunidad de deportes extremos como Liza, había subido nuevamente a la plataforma de la antigua torre, pero esta vez sin el equipo de seguridad necesario para la actividad.

La tragedia ocurrió en un momento de alegría. Instantes antes del accidente, Gushchina había compartido en sus redes sociales imágenes de su exitoso salto. En ellas se le veía sonriente, exclamando “¡Vamos!” antes de lanzarse y gritar de alegría durante la caída controlada.

El salto, parte de la celebración de su 45 cumpleaños, transcurrió sin incidentes, según lo confirmado por los medios locales. Sin embargo, al regresar a la plataforma con el único objetivo de tomarse una fotografía, resbaló y cayó al vacío.

Liza haciendo un salto controlado y con las medidas de seguridad adecuadas
Liza haciendo un salto controlado y con las medidas de seguridad adecuadas ( Foto web )

La empresa organizadora de los saltos, 23block, emitió un comunicado lamentando profundamente la muerte de Gushchina, a quien describieron como una "saltadora experimentada y madre de dos hijos". En el comunicado, la compañía expresó su dolor y el de su equipo, y describió la pérdida como una gran tragedia para todos.

El lugar del accidente, una antigua torre de caldera, se ha convertido en un punto popular para quienes practican deportes extremos. La fiscalía rusa ha iniciado una investigación para determinar si la empresa organizadora cumplió con las normativas de seguridad, y si existen responsabilidades legales en la muerte de Gushchina.

Este lamentable suceso se suma a una lista de accidentes fatales relacionados con el intento de tomarse selfies en lugares peligrosos, como el caso de la influencer Tijana Radonjic en Montenegro, quien murió al caer de un paracaídas acuático, y de la gimnasta checa Natalie Stichova, que cayó desde un acantilado en Alemania.

Temas
Deportes extremos
Accidente
selfie
muerte por selfie
Rusia
Noticias
