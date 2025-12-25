Ecuador ocupa el cuarto lugar en afiliación laboral extranjera en España

La afiliación de trabajadores originarios de países latinoamericanos creció un 9 % en el último año en España, lo que supone unos 92.300 ocupados más procedentes de la región, que representa prácticamente la mitad de todo el empleo foráneo creado en el periodo, con colombianos y venezolanos a la cabeza.

Según los datos estadísticos de la Seguridad Social, el empleo en España entre las personas procedentes de América Latina superó este año el millón de afiliados, de los que más de 250.000 trabajadores proceden de Colombia, seguidos por otros 210.000 de Venezuela.

Frente al cierre de 2024, y con datos medios hasta octubre, solo entre estos dos países han sumado 65.000 afiliados más: 35.000 de Venezuela y 30.000 en el caso de Colombia, seguidos de Perú con 11.000 más (99.000 en total).

Ecuador ocupa el cuarto lugar con 75.240 afiliados tras sumar 2.300 en el último año y Argentina el quinto lugar, con unos 5.140 afiliados más comparando el dato medio de octubre con el final de 2024.

En total en España hay 3 millones de afiliados extranjeros (200.000 más que el año pasado y un crecimiento del 7,3 %), de los que los latinoamericanos representan un tercio.

En conjunto, los afiliados extranjeros representan el 14,1 % de los cotizantes.

Con el último dato disponible y mirando a los países con mayor peso, el grueso de los afiliados de Colombia, el 84 %, está en el régimen general, el 8 % en el de autónomos y el 6 % en el de empleados de hogar.

En el caso de Venezuela, el 87 % está en el general, el 9 % en autónomos y el 2,8 % en empleados de hogar.

"La aportación de los trabajadores extranjeros al crecimiento de la afiliación en el último año es muy positiva. Su presencia es fundamental en algunos sectores como la hostelería y en otros crece de manera muy interesante, como en las actividades de alto valor añadido", destacó con los últimos datos la ministra española de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, Elma Saiz.