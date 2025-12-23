Por falta de empleo y oportunidades, cientos de jóvenes buscan ser reservistas de las Fuerzas Armadas

La Dirección de Movilización del Comando Conjunto de la Fuerzas Armadas (Dirmov) abrió un proceso de reclutamiento para integrar el Cuerpo de Reservistas, de entre 19 y 40 años. En las afueras del edificio de la Dirmov, ubicado en las calles Gran Colombia y Briceño sector de San Blas, frente al parque La Alameda, en el Centro Histórico de Quito, se reportó una alta afluencia de jóvenes que hicieron fila.

La convocatoria se hizo desde las 07:00 de hoy, martes 23 de diciembre de 2025, pero antes de esa hora la gente comenzó a llegar de forma masiva. La mayoría de jóvenes afirmó que no consigue empleo y aplica como una alternativa ante la falta de ingresos económicos. Se quejaron de que no consiguen trabajo desde hace varios meses o un año. Algunos durmieron en las afueras de la Dirmov.

Los aspirantes llegaron desde todas las provincis del Ecuador. "Mi esperanza es ser parte de las Fuerzas Armadas", expresó un un joven de Esmeraldas. En las FF.AA. se informó que se prevé reclutar 894 reservistas. De ese número, 694 cupos son para hombres y el resto mujeres.

"Vengo del cantón Pedro Vicente Maldonado y afuera no hay trabajo. Se dio la oportunidad de presentarse y no fue así. Por eso estoy aquí al pie del cañón", expresó un aspirante. "Tengo 19 años y no consigo trabajo", expresó un joven. Otros chicos llegaron acompañados por sus familiares.

"Vengo con la esperanza de conseguir un cupo porque las cosas están muy difíciles en Ecuador, no hay trabajo", dijo un aspirante de El Oro.

Quienes sean seleccionados tendrán un proceso de formación que durará un año. Reforzarán a los 7 000 reservistas que se planificó este año. Luego los destinarán a las fuerzas que integran las FF.AA.

Hoy se les practicará exámenes médicos, psicológicos. Se revisarán antecedentes penales. En total serán ocho evaluaciones.

