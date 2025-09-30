Francia: condenan a ecuatoriana que lideraba red de documentos falsos para migrantes

La justicia de Francia condenó este martes a 10 personas por facilitar documentos de trabajo falsos a migrantes latinoamericanos, incluyendo a una ecuatoriana de 53 años que dirigía la red.

La principal condenada recibió cinco años de prisión, una multa de USD 17 600 y la prohibición de ingresar nuevamente a Francia. Los demás integrantes de la red fueron sentenciados a entre uno y cuatro años de cárcel.

Según la investigación, los falsificadores vendían documentos a ciudadanos de Ecuador, Colombia y otros países de Latinoamérica, para que pudieran trabajar en haciendas agrícolas del suroeste de Francia. Además de los documentos falsos, cobraban tarifas adicionales por permisos auténticos y por servicios como alojamiento, apertura de cuentas bancarias y líneas telefónicas.

El caso fue descubierto en 2023, cuando las autoridades francesas notaron irregularidades en los documentos de identidad españoles presentados por los jornaleros. La acusación calificó este esquema como tráfico de migrantes low cost, que afectó a varios cientos de personas.

La defensa de la ecuatoriana anunció que apelará la sentencia. La investigación contó con la colaboración de España, Colombia y Europol.