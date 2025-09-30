Vuelo con rumbo a Alicante aterriza de emergencia debido a pasajeros ebrios

Un vuelo de Ryanair que cubría la ruta entre Londres-Luton y Alicante se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Toulouse (Francia) debido al comportamiento de un grupo de pasajeros. Los hombres, que celebraban una despedida de soltero, habían comenzado a causar problemas incluso antes del despegue, ignorando los protocolos de seguridad, moviéndose por la cabina e intercambiando asientos de forma desordenada, según relataron varios testigos.

La situación se tornó crítica una vez que el avión estuvo en el aire. Los pasajeros, en un avanzado estado de embriaguez, continuaron con el desorden, manteniendo conversaciones inapropiadas a alto volumen y consumiendo alcohol. El pánico se apoderó de la aeronave cuando uno de los implicados, descrito como "muy borracho", intentó abrir la puerta de emergencia mientras el avión se encontraba en pleno vuelo. Ante el riesgo inminente, el piloto no tuvo más remedio que desviar el vuelo hacia el aeropuerto más cercano.

Leer más: 30 de septiembre: ¿De dónde viene el día de regalar Hot Wheels?