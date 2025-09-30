Mundo
30 sep 2025 , 11:57

Sismo de 6. 9 sacude el centro de Filipinas

El temblor tuvo su epicentro frente a la costa de Bohol y no se reporta riesgo de tsunami.

   
Un sismo de magnitud 6. 9 se registró este martes en el centro de Filipinas, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos conocido como USGS, tras corregir un registro inicial que indicaba 7.0.

El epicentro se ubicó en el mar, a 11 kilómetros al este-sureste de Calape, municipio de la provincia de Bohol, con aproximadamente 33 000 habitantes.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que no existe amenaza de tsunami tras el sismo.

Filipinas forma parte del Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de alta actividad sísmica que abarca desde el sudeste asiático hasta América Central y Sudamérica, pasando por Japón, Alaska y Chile.

