Aunque no es la primera vez que Trump menciona esta supuesta partida, el periódico británico The Times publicó un análisis que desmiente dicha inversión, afirmando que Estados Unidos no ha financiado preservativos en Gaza.

Según los datos disponibles, la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (Usaid) aprobó en 2023 un presupuesto de USD 60,8 millones de dólares para anticonceptivos a nivel global. Sin embargo, los únicos fondos relacionados con Oriente Medio fueron de USD 45 mil dólares enviados a Jordania para anticonceptivos orales e inyectables.

