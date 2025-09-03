Claudia Sheinbaum recibe a Marco Rubio en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles 3 de septiembre al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Palacio Nacional. Allí mantienen una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga.

Sheinbaum avanzó hoy en su rueda de prensa diaria que será una reunión "muy cordial" y que ella realizará "una presentación de los logros de la estrategia de seguridad" y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro del respeto a sus soberanías.

En el encuentro están presentes también, por la parte mexicana, el canciller Juan Ramón de la Fuente y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta indicó que hoy no se firmará un acuerdo, sino que únicamente se espera que ambos partes estén de acuerdo en "un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley".