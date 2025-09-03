EE.UU.
Claudia Sheinbaum recibe a Marco Rubio en medio de la ofensiva de EE. UU. contra el narcotráfico

La Mandataria mexicana aclaró que hoy no se firmará ningún documento, sino que se busca que ambos países estén de acuerdo en un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley.

   
    Fotografía cedida por la Presidencia de México, de su mandataria, Claudia Sheinbaum (d), saludando al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.( Presidencia de México / EFE )
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió este miércoles 3 de septiembre al secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Palacio Nacional. Allí mantienen una reunión sobre la cooperación en diversos frentes, con especial énfasis en la lucha contra el crimen organizado en un momento en el que Washington ha redoblado su ofensiva contra los carteles de la droga.

Sheinbaum avanzó hoy en su rueda de prensa diaria que será una reunión "muy cordial" y que ella realizará "una presentación de los logros de la estrategia de seguridad" y los aspectos en los que han colaborado ambos países dentro del respeto a sus soberanías.

En el encuentro están presentes también, por la parte mexicana, el canciller Juan Ramón de la Fuente y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La presidenta indicó que hoy no se firmará un acuerdo, sino que únicamente se espera que ambos partes estén de acuerdo en "un programa de cooperación sobre seguridad fronteriza y aplicación de la ley".

Sheinbaum no quiere presencia militar de EE.UU. en suelo mexicano

Después de que en agosto el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara una directiva autorizando acciones militares contra grupos criminales con base en Latinoamérica, desde los grandes carteles mexicanos al venezolano Tren de Aragua (TDA) o el salvadoreño Mara Salvatrucha, la Administración Sheinbaum subrayó que se mantendrá la cooperación, pero que nunca permitirá presencia militar de EE.UU. en suelo mexicano.

Se espera que Sheinbaum y Rubio busquen establecer áreas de refuerzo en la cooperación para la lucha contra el narco, sin perder de vista los cuatro pilares del marco acordado por ambas partes en febrero: confianza mutua, responsabilidad compartida, respeto a las respectivas soberanías y cooperación sin subordinación.

Durante la reunión de Sheinbaum y Rubio está previsto que los intercambios comerciales, desde el superávit mexicano a los aranceles estadounidenses sobre productos como el jitomate o el paso de las exportaciones chinas por México, estén también presentes en las conversaciones.

También la cooperación en materia migratoria, con el foco en las operaciones fronterizas para frenar los flujos de cruces ilegales o el trato a los mexicanos que residen en Estados Unidos.

