EE.UU.
02 nov 2025 , 16:47

Nueve heridos deja un tiroteo en fiesta convocada por redes en Ohio

Las autoridades detallaron que la propiedad fue alquilada a través de Airbnb sin autorización.

   
  • Nueve heridos deja un tiroteo en fiesta convocada por redes en Ohio
    Cordón de seguridad cerca de la casa donde ocurrió un tiroteo en Ohio.( Foto: Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernanda de la Bastida
Canal WhatsApp
Newsletter

La madrugada de este domingo se reportó un tiroteo dentro de una casa en Ohio, Estados Unidos. La misma fue alquilada para hacer una fiesta de cumpleaños, la cual fue promocionada en redes sociales.

Según las autoridades, el hecho dejó al menos nueve personas heridas. La balacera se registró cerca de las en el municipio de Bath, a unos 24 kilómetros al noroeste de Akron.

Lea: Atacan a tiros la residencia que inspiró la Casita de Bad Bunny en Puerto Rico

Las primeras investigaciones señalan que las publicaciones en redes sociales sobre la fiesta motivaron la llegada de una gran cantidad de jóvenes al inmueble. La policía confirmó que los lesionados incluyen tanto menores de edad como adultos.

“No está claro si todas las personas fueron baleadas, ya que al menos una herida de pierna pudo haberse producido por una caída, el hecho esun acto trágico y sin sentido”.

Por su parte, Airbnb suspendió la propiedad y la cuenta del inquilino responsable, recordando su política global de prohibición de fiestas.

Le puede interesar: Tiroteo e incendio en iglesia mormona de Michigan dejan un muerto y al atacante abatido

Este no es el primer hecho de este tipo en Bath Township: en 2017 se registró un tiroteo similar en otra vivienda alquilada por Airbnb, donde una persona resultó herida en una pierna.

Temas
Tiroteo
herido
fiesta
Ohio
Estados Unidos
Noticias
Recomendadas