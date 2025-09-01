EE.UU.
01 sep 2025 , 06:47

Las lágrimas de un sacerdote en su primera misa tras la tragedia de Minneapolis

El Padre Dennis Zehren se rompió a llorar en la primera misa celebrada tras el duro impacto que sufrió toda su comunidad por el trágico tiroteo.

   
  • Las lágrimas de un sacerdote en su primera misa tras la tragedia de Minneapolis
    El Padre Dennis Zehren da su primera misa tras el tiroteo en Minneapolis( Foto web )
Fuente:
CNN
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El padre Dennis Zehren, párroco de la iglesia católica Anunciación en Minneapolis, tuvo que luchar para contener las lágrimas durante la primera misa celebrada tras el trágico tiroteo. El incidente dejó dos niños muertos y 18 heridos, y la ceremonia se convirtió en un momento de profundo dolor y duelo para la comunidad.

Leer más: Vuelo de SkyWest cae más de 1 200 metros por turbulencia y deja dos heridos en EE. UU.

Durante la homilía, el sacerdote se mostró visiblemente afectado, y su llanto reflejó el dolor de toda una comunidad que se ha visto impactada por la tragedia. Sus lágrimas no solo fueron una muestra de su propio sufrimiento, sino que también se convirtieron en un símbolo de la vulnerabilidad y la empatía que la fe y la comunidad pueden ofrecer en momentos de oscuridad.

El padre Zehren intentó consolar a su congregación, a pesar de su propio dolor, y sus palabras resonaron con la esperanza de un nuevo comienzo. El sacerdote afirmó que la luz de un nuevo amanecer dispersará la oscuridad y dijo que “nunca había visto tantas muestras de solidaridad y cariño” como en los últimos días. Su emoción en el altar reafirmó el papel de la fe como un pilar en medio de la tragedia.

También te puede interesar: Duro golpe al narcotráfico: EE. UU. incauta USD 470 millones en drogas

Temas
Tiroteo
iglesia católica
tristeza
Lágrimas
Minneapolis
Estados Unidos
EE.UU.
Noticias
Recomendadas