Nueva York dio inicio a las celebraciones del Día de Acción de Gracias con el tradicional desfile de Macy’s, que una vez más transformó el centro de la ciudad en un corredor lleno de color y personajes emblemáticos. Lea: Adolf Hitler Uunona logra un quinto mandato en elecciones locales de Namibia, en África Desde primeras horas de la mañana, las calles de Manhattan comenzaron a llenarse del público que esperaba la llegada de figuras como Buzz Lightyear, Spider-Man, Pac-Man y los Minions, cuyos globos se elevaron sobre los edificios.

Imágenes del desfile de Macy’s que abrió el Día de Acción de Gracias en Nueva York. ( )

Cada aparición desató aplausos entre quienes se ubicaron a lo largo del recorrido. Lea: Venezuela revocó el derecho de tráfico aéreo a seis aerolíneas Mientras los globos avanzaban por los cielos neoyorquinos, las carrozas tomaron el protagonismo en la avenida, con detalles que mezclaban creatividad y diseño. Entre ellas destacaron las dedicadas a Labubu y Lego, que captaron la atención de familias y turistas que acudieron a observar el evento.

A lo largo de la ruta, bandas musicales, coreografías y agrupaciones artísticas acompañaron el paso de los globos y carrozas, completando la atmósfera festiva que caracteriza este evento anual. Para los asistentes, fue la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos más esperados del Día de Acción de Gracias.

Algunas imágenes del evento del desfile: