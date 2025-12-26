Estados Unidos atacó a grupos terroristas del Estado Islámico en Nigeria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 25 de diciembre que su país lanzó un ataque armado aéreo "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en Nigeria, que han atacado a "cristianos inocentes".

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS (EI) en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

En la post, Trump expresó, "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de hoy, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom), los ataques contra los campamentos de supuestas milicias afiliadas del Estado Islámico (EI) provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto.

"El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación contra el terrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes", indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X.

Trump finalizó su mensaje señalando que "bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos".