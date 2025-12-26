Estados Unidos atacó a grupos terroristas del Estado Islámico en Nigeria

El presidente de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estados-unidos target=_blank>Estados Unidos</a>, <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/donald-trump target=_blank>Donald Trump</a></b>, anunció el jueves 25 de diciembre que su país <b>lanzó un <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ataque-armado target=_blank>ataque armado aéreo</a></b> poderoso y mortal c<b>ontra campamentos del grupo terrorista <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/estado-islamico target=_blank>Estados Islámico (</a></b><b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/nigeria target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/complot-terrorista-masivo-frustrado-fbi-estados-unidos-cinco-detenidos-LC10569736 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b>