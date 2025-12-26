EE.UU.
26 dic 2025 , 08:03

Estados Unidos atacó a grupos terroristas del Estado Islámico en Nigeria

El ataque al Estado Islámico (El) se perpetró con ayuda del Gobierno de Nigeria.

   
    Fotografía del 19 de diciembre de 2025 del presidente de EE.UU., Donald Trump.( EFE )
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves 25 de diciembre que su país lanzó un ataque armado aéreo "poderoso y mortal" contra campamentos del grupo terrorista Estados Islámico (EI) en Nigeria, que han atacado a "cristianos inocentes".

"Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un ataque poderoso y mortal contra la escoria terrorista de ISIS (EI) en el noroeste de Nigeria", publicó Trump en su cuenta de Truth Social.

En la post, Trump expresó, "Previamente les advertí a estos terroristas que si no detenían la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo".

Los bombardeos, dirigidos por el Departamento de Guerra, fueron "numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer", describió Trump.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, manifestó su apoyo a los ataques de hoy, que requirieron el lanzamiento de una decena de misiles Tomahawk desde un navío de la Armada estadounidense desplegado en el Golfo de Guinea.

Según el Comando de África de Estados Unidos (Africom), los ataques contra los campamentos de supuestas milicias afiliadas del Estado Islámico (EI) provocaron "múltiples" víctimas en el estado de Sokoto.

"El Comando de África de Estados Unidos trabaja con los socios regionales y nigerianos para aumentar la cooperación contra el terrorismo y en los esfuerzos contra las amenazas a vidas inocentes", indicó en un comunicado el general Dagvin Anderson, comandante del Africom.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar. @DeptofWar Siempre está listo, como lo descubrió ISIS esta noche, en Navidad. Más por venir... Agradecidos por el apoyo y la cooperación del Gobierno nigeriano. ¡Feliz Navidad!", publicó Hegseth en X.

Trump finalizó su mensaje señalando que "bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical. Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, de los cuales habrá muchos más si continúa su masacre de cristianos".

¿Desde cuándo el Estado Islámico ataca a los cristianos en Nigeria?

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP).

En los últimos meses, el Gobierno del mandatario estadounidense ha buscado neutralizar las operaciones de ISIS, que directamente atacan a la comunidad cristiana de Nigeria, el país más poblado de África, y ordenó al Pentágono preparar planes para llevar a cabo ataques si Trump lo ordena.

Un informe de la Sociedad Internacional para las Libertades Civiles y el Estado de Derecho (Intersociety) revela que en los primeros 220 días de 2025, los terroristas islámicos asesinaron a unos 7 087 cristianos y secuestraron a otros 7 800.

Australia apoya el ataque a terroristas

El Gobierno de Australia expresó el viernes 26 de diciembre su apoyo a Estados Unidos por el ataque aéreo lanzado contra objetivos del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el noroeste de Nigeria, en coordinación con las tropas de este país.

"El aterroriza a personas en todo el mundo. Su ideología extremista y violenta debe ser detenida", apuntó en X la jefa de la diplomacia australiana, Penny Wong.

El apoyo expresado por Wong llega después de que la ciudad australiana de Sídney sufriera el pasado 14 de diciembre un ataque antisemita perpetrado por dos personas, una de ellas muerta y otra en prisión, vinculadas al EI, que dejó quince víctimas mortales en el asalto contra una reunión de la comunidad judía en la famosa playa de Bondi.

