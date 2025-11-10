EE.UU.
10 nov 2025 , 10:07

Un nuevo ataque ordenado por Donald Trump deja seis presuntos narco-terroristas muertos en el Pacífico

El secretario de Guerra de EE. UU. informó que las embarcaciones atacadas operaban en una ruta clave del narcotráfico en el Pacífico Oriental.

   
    Nuevo ataque contra narco-terroristas en EE. UU.( RRSS )
El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció a través de su cuenta oficial en X que, por orden del presidente Donald Trump, se llevaron a cabo dos ataques cinéticos letales contra embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas.

Según el comunicado publicado en la red social, los ataques se ejecutaron en aguas internacionales del Pacífico Oriental, una zona que la inteligencia estadounidense identifica como una ruta habitual del narcotráfico.

Se sabía por nuestra inteligencia que estas embarcaciones estaban asociadas al contrabando ilícito de narcóticos, transportaban narcóticos y navegaban a lo largo de una ruta de tránsito conocida por el narcotráfico en el Pacífico Oriental.

Cada embarcación transportaba tres presuntos narco-terroristas, quienes fueron abatidos durante la operación. En total, murieron seis personas, sin que se registraran bajas entre las fuerzas estadounidenses.

Hasta el momento, no se han revelado las identidades de los abatidos ni las organizaciones a las que pertenecían.

