EE. UU.: Prohíben Cien años de Soledad y otros cuatro mil textos en escuelas

El gobierno de Estados Unidos prohibió cerca de cuatro mil textos, entre los que se encuentran Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez.

   
    Foto referencial a libros. ( Pexels )
Un reciente informe de PEN America que es una organización dedicada a la defensa de la libertad de expresión, ha reportado sobre una acción en contra de la libertad de expresión y el acceso a la literatura en Estados Unidos. Bajo el título La normalización de la prohibición de libros.

El estudio revela que casi cuatro mil títulos fueron censurados en 87 distritos escolares durante el ciclo escolar 2024-2025. La organización denuncia que estas restricciones responden a una estrategia organizada y sistemática de censura en el sistema educativo público.

Entre los libros prohibidos figuran clásicos reconocidos mundialmente como Cien años de soledad y El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, La casa de los espíritus de Isabel Allende, así como obras de Stephen King, Sara J. Maas y Ray Bradbury. Incluso se han eliminado adaptaciones escolares del Diario de Ana Frank, lo que sugiere que muchas decisiones se basan en motivaciones ideológicas más que en criterios pedagógicos.

El informe destaca que los títulos más frecuentemente atacados son aquellos que abordan temas como identidad de género, diversidad racial, migración, violencia sexual y derechos de la comunidad LGBTI+.

Estos libros suelen ser etiquetados como inapropiados o sexualmente explícitos para justificar su exclusión. En varios casos, la censura de un solo libro ha llevado a la eliminación de toda la obra del autor, fenómeno que el estudio denomina el efecto Letra Escarlata.

Desde el año 2021, PEN America ha documentado más de 22.800 acciones de censura en 45 estados, incluyendo la eliminación de casi 600 libros en escuelas dirigidas por el Departamento de Defensa, que atienden a hijos de personal militar. Estas medidas, advierte la organización, están erosionando el derecho de los estudiantes a una educación libre, inclusiva y bien informada, y están teniendo un impacto directo en el trabajo y la vida de los autores censurados.

