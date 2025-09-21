EE.UU.
Donald Trump, dispuesto a apoyar a Polonia y a los países bálticos en el caso de aumento de incursiones rusas

El presidente de EE. UU. reaccionó a las incursiones de cazas rusos en Estonia y Polonia, que llevaron a Tallin a invocar el artículo 4 de la OTAN.

   
    Donald Trump. ( Foto: Internet. )
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 21 de septiembre que su país está dispuesto a defender a Polonia y a los países bálticos en caso de una escalada con Rusia. “Sí. Lo haría. Lo haría”, respondió el mandatario al ser consultado por periodistas sobre si intervendría en caso de nuevas provocaciones de Moscú.

Las declaraciones se produjeron durante su viaje a Arizona para asistir al funeral del activista ultraconservador Charlie Kirk, asesinado el 10 de septiembre en un acto público. Allí, Trump fue interrogado sobre la más reciente incursión rusa: tres cazas MIG-31 que penetraron durante doce minutos en el espacio aéreo de Estonia el pasado viernes. “No nos gusta”, comentó el mandatario.

El incidente en Estonia se suma a otras violaciones aéreas de Rusia en las últimas semanas: drones que cruzaron hacia Polonia y Rumanía, además de un sobrevuelo de cazas rusos a baja altura cerca de la plataforma petrolera Petrobaltic en el mar Báltico. Estas acciones han incrementado la tensión en la región.

Como respuesta inmediata, el Gobierno de Estonia invocó el artículo 4 de la OTAN, mecanismo que permite a los países miembros solicitar consultas urgentes cuando perciben una amenaza a su seguridad. La violación del espacio aéreo fue repelida por aviones de la Alianza Atlántica desplegados en la zona.

A raíz de estos hechos, Estonia solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, programada para este lunes en Nueva York. La sesión buscará abordar las incursiones rusas y sus implicaciones para la estabilidad en Europa del Este.

