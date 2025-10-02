La aprobación de nueva píldora genérica para el aborto indigna a conservadores en EE. UU.

Los reguladores de Estados Unidos aprobaron una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, generando protestas de los sectores conservadores.

Grupos y personalidades antiabortos condenaron la medida regulatoria. La organización Students for Life Action la calificó como "una mancha en la presidencia de (Donald) Trump".

La farmacéutica Evita anunció en su sitio web que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó esta semana su versión genérica de mifepristona, utilizado para interrumpir embarazos hasta los 70 días de gestación.

Revise: EE. UU.: Trump declara un conflicto armado formal contra los carteles de la droga

Este medicamento se emplea en la mayoría de los abortos en Estados Unidos y también para el tratamiento de abortos espontáneos tempranos.

La FDA aprobó originalmente la mifepristona en 2000 y ya existe una versión genérica.