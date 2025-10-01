Venezuela encendió su Navidad anticipada

Cientos de personas asistieron a un acto oficialista en la Plaza Bolívar de Caracas , algunas de ellas con disfraces o elementos alusivos a la temporada y otras con varillas de luces de bengala, frente a un escenario sobre el que se encontraban varias autoridades y músicos.

Las autoridades de Venezuela encendieron oficialmente la noche de este miércoles 1 de octubre su anticipada Navidad y aseguraron que se celebrará "en paz", en medio de la tensión con Estados Unidos por el despliegue militar que ese país mantiene en el Caribe para, según Washington , combatir el presunto narcotráfico procedente de la nación suramericana.

Todos hicieron una cuenta regresiva para encender las luces que decoran, junto con otros adornos, la Plaza Bolívar, ubicada en el casco histórico de la capital venezolana, de lo que estuvo a cargo la alcaldesa de Caracas, la chavista Carmen Meléndez, quien apretó un botón y deseó un "feliz inicio de la Navidad".

"Desde aquí, desde la Plaza Bolívar, (enviamos) un saludo a nuestro presidente, Nicolás Maduro, que nos está viendo. ¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!", expresó.

El dictador venezolano anunció en septiembre el adelanto de esta festividad, como ha hecho en años anteriores desde que llegó al poder, en 2013, al argumentar que se trata de una "fórmula" que ha resultado "muy bien para la economía, para la cultura" y "para la alegría".

Maduro dijo este miércoles que "Venezuela huele a Navidad a partir de este 1 de octubre", lo que señaló como "una tradición" ya del chavismo en favor del "derecho sagrado a la felicidad".

Esta noche también se encendió, como es costumbre cada año, una gran cruz situada en el Waraira Repano, la principal formación montañosa de Caracas conocida como el Ávila, que se impone en el norte de la ciudad.

En el acto estuvo el jefe de Gobierno de Caracas, el chavista Nahum Fernández, quien dijo que se anunciará "poco a poco" una agenda de actividades elaborada con el Ministerio de Cultura.

"Aquí somos gente feliz, somos gente alegre, allá los amargados que están en otros países que no les gusta la Navidad", señaló, en referencia a personas que, dijo, critican el adelanto de estas fiestas, aunque no mencionó a alguien en específico.

Tras el encendido de las luces, una agrupación musical se presentó junto con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas.