Venezuela encendió su Navidad anticipada

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/chavismo-recuerda-navidad-venezuela-comienza-octubre-DD10209596 target=_blank>Chavismo recuerda que la Navidad en Venezuela comienza el 1 de octubre</a></b> Todos hicieron una cuenta regresiva para encender las luces que decoran, junto con otros adornos, la Plaza Bolívar,<b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/comenzo-navidad-adelantada-venezuela-LY8089591 target=_blank></a></b>