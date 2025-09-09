Nicolás Maduro volverá a decretar que la Navidad se adelante en Venezuela

<b>Nicolás Maduro</b>, afirmó el 8 de septiembre que <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/nicolas-maduro-adelanta-navidad-venezuela-1-octubre-AH7933046 target=_blank>adelantará por decreto el inicio de la Navidad</a>.</b> Nuevamente, las festividades empezarán el 1 de octubre. El anuncio se realizó en momentos en que su régimen <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/venezuela-reforzara-presencia-militar-estados-caribenos-nicolas-maduro-BG10072210 target=_blank></a>