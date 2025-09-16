EE.UU.
16 sep 2025 , 10:24

Estados Unidos: Una adolescente venezolana muere atropellada por un conductor ebrio en Queens

Una joven, de 16 años, perdió la vida cuando un hombre de 38 años dirigió su camioneta contra ella y su madre en Nueva York.

   
  • Estados Unidos: Una adolescente venezolana muere atropellada por un conductor ebrio en Queens
    Joven atropellada en Nueva York ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

En la madrugada del sábado se registró un trágico hecho en Queens, Nueva York, Estados Unidos, cuando Jhoanny Gómez Álvarez, una adolescente de 16 años, murió atropellada en la banqueta por un conductor en estado de ebriedad frente a un bar conocido por la zona, que se llama Prima Dona, en la avenida Roosevelt y la calle Benham, en Elmhurst. Su madre también resultó herida en el ataque.

El agresor fue identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años y testigos relataron que antes del atropellamiento, el hombre hizo comentarios sexuales hacia la joven, lo que desató un enfrentamiento con la familia. Minutos después, subió a su camioneta Chevy Suburban 2009 y la embistió deliberadamente contra el grupo.

Lea más: Machu Picchu puede perder el título de Nueva Maravilla del Mundo, advierte New 7 Wonders

Lea más: Israel comete genocidio en Gaza, afirma comisión investigadora de la ONU

La adolescente quedó atrapada contra un pilar y falleció en el lugar, mientras su madre fue trasladada al Hospital Elmhurst, donde se encuentra en condición estable.

Tras el ataque, Cruz Gómez intentó huir, pero chocó contra un vehículo estacionado. La policía lo detuvo de inmediato y ahora enfrenta más de una docena de cargos, incluyendo:

  • Asesinato
  • Intento de asesinato
  • Homicidio vehicular
  • Conducción bajo efectos del alcohol

    • Según indican medios oficiales Jhoanny había llegado recientemente con su familia a vivir en un edificio de Manhattan. Las autoridades confirmaron que, debido a la naturaleza intencional del ataque, Cruz Gómez podría enfrentar una condena de cadena perpetua. La familia de la víctima exige justicia mientras la investigación sigue en curso.

    Temas
    viral
    joven
    Internacional
    muere
    ebriedad
    atropellada
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas