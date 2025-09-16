Estados Unidos: Una adolescente venezolana muere atropellada por un conductor ebrio en Queens

En la madrugada del sábado se registró un trágico hecho en Queens, Nueva York, Estados Unidos, cuando Jhoanny Gómez Álvarez, una adolescente de 16 años, murió atropellada en la banqueta por un conductor en estado de ebriedad frente a un bar conocido por la zona, que se llama Prima Dona, en la avenida Roosevelt y la calle Benham, en Elmhurst. Su madre también resultó herida en el ataque.

El agresor fue identificado como Edwin Cruz Gómez, de 38 años y testigos relataron que antes del atropellamiento, el hombre hizo comentarios sexuales hacia la joven, lo que desató un enfrentamiento con la familia. Minutos después, subió a su camioneta Chevy Suburban 2009 y la embistió deliberadamente contra el grupo.

