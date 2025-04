El enigma del cardenal Angelo Becciu: ¿entrará en el cónclave?

Pero no suspendió sus deberes y entre los que corresponden a un cardenal está la elección de un nuevo papa , explican los analistas.

Salvo decisión contraria , no debe participar en el cónclave , e incluso en las estadísticas del Vaticano le cuentan como cardenal no elector, a pesar de tener 76 años.

En el cónclave , en el que entrarán 135 cardenales , si no se cuenta a Becciu , también hay dos casos peculiares .

Hace unos meses, el diario de la Conferencia Episcopal italiana, Avvenire, también destacó un precedente, el del keniano John Njue, cuyo nacimiento había sido corregido de 1944 a 1946: él también sería todavía elector en un posible cónclave.

El periodista holandés preguntó a Ouédraogo: “En mi pueblo no había hospitales ni escuelas. Nací en casa y no me dieron fecha de nacimiento”, dijo el cardenal.