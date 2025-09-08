EE. UU.: El Congreso obtiene dibujo que supuestamente Trump le regaló a Epstein por su cumpleaños

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/despliegue-ejercito-ee-uu-en-caribe-reavivan-tension-puerto-rico-IG10075085 target=_blank> EE.UU.</a> ha obtenido este lunes de manos del Gobierno el llamado<b> libro de cumpleaños que se le regaló a Jeffrey Epstein</b> por su 50 cumpleaños y<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/despliegue-ejercito-ee-uu-en-caribe-reavivan-tension-puerto-rico-IG10075085 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/venezuela-reforzara-presencia-militar-estados-caribenos-nicolas-maduro-BG10072210 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b>