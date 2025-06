EE. UU.: Trump desmiente que haya aprobado planes de ataque a Irán.

De acuerdo a CBS, que cita a una fuente de inteligencia de alto nivel y a un funcionario del Departamento de Defensa, el mandatario ha dado el visto bueno a unirse formalmente a la campaña aérea de Israel.

A última hora del martes, Trump dijo a altos asesores que estaba aplazando dar la orden final por si Teherán decidía abandonar su programa nuclear, señalaron tres personas familiarizadas con el asunto a The Wall Street Journal.

Un alto funcionario de la Casa Blanca citado por este rotativo indica que aún hay múltiples opciones puestas encima de la mesa, y que Trump sigue observando "cómo operan los israelíes".

El mandatario cuestionó este jueves estas afirmaciones en su red Truth Social: "¡The Wall Street Journal no tiene ni idea cuáles son mis pensamientos sobre Irán!", escribió.

El líder republicano afirmó este miércoles que todavía no ha tomado una decisión sobre si sumarse a los ataques israelíes contra Irán. "Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final porque las cosas cambian", explicó en una comparecencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En declaraciones a los medios, dejó abierta la posibilidad de una intervención militar estadounidense en el país persa: “Puede que lo haga. Puede que no lo haga. Quiero decir, nadie sabe lo que voy a hacer”.

El mandatario abandonó abruptamente el lunes la cumbre del G7 en Canadá para regresar a la Casa Blanca y reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional, con el fin de evaluar si Estados Unidos se une a los ataques del Estado judío.

El martes, exigió a través de redes sociales la "rendición incondicional" de la República Islámica y amenazó con matar al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí.