Video | Docente es agredida por dos alumnas en un colegio de Panamá

Un episodio de violencia escolar en la Escuela Altos de San Francisco, ubicada en La Chorrera, Panamá, generó preocupación nacional luego de que dos estudiantes agredieran a su profesora de inglés. El Ministerio de Educación de Panamá confirmó que el altercado se originó dentro del aula y terminó en un ataque físico, lo que encendió la alarma sobre la convivencia en los centros educativos.

La situación tomó mayor relevancia cuando un video grabado por alumnos circuló ampliamente en redes sociales. En las imágenes se aprecia a la docente siendo golpeada por dos alumnas en un pasillo del plantel, mientras varios compañeros observan sin intervenir. El registro provocó indignación entre usuarios y organizaciones vinculadas a la educación, que cuestionaron la pasividad de quienes presenciaron el hecho.