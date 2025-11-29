Mundo
29 nov 2025 , 13:59

Video | Docente es agredida por dos alumnas en un colegio de Panamá

El Ministerio de Educación abrió una investigación tras la difusión de un video que evidenció la violencia en el plantel

   
  • Video | Docente es agredida por dos alumnas en un colegio de Panamá
    Captura del video de las estudiantes agrediendo a su profesora. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Un episodio de violencia escolar en la Escuela Altos de San Francisco, ubicada en La Chorrera, Panamá, generó preocupación nacional luego de que dos estudiantes agredieran a su profesora de inglés. El Ministerio de Educación de Panamá confirmó que el altercado se originó dentro del aula y terminó en un ataque físico, lo que encendió la alarma sobre la convivencia en los centros educativos.

La situación tomó mayor relevancia cuando un video grabado por alumnos circuló ampliamente en redes sociales. En las imágenes se aprecia a la docente siendo golpeada por dos alumnas en un pasillo del plantel, mientras varios compañeros observan sin intervenir. El registro provocó indignación entre usuarios y organizaciones vinculadas a la educación, que cuestionaron la pasividad de quienes presenciaron el hecho.

Según los primeros reportes, la discusión comenzó luego de que la docente llamara la atención a las estudiantes por su conducta. El conflicto escaló rápidamente y terminó en agresión, que solo cesó cuando otros profesores llegaron a auxiliar a la maestra. Las autoridades indicaron que la docente recibió atención médica por las lesiones sufridas, aunque no se detalló su estado.

Tras la viralización del video, el Ministerio de Educación emitió un comunicado en el que condenó la violencia y anunció la apertura de una investigación interna, además de un proceso disciplinario para las responsables. La institución recordó que las escuelas deben aplicar sanciones conforme a la normativa vigente y ofrecer apoyo psicológico tanto a los estudiantes involucrados como a quienes fueron testigos del hecho.

