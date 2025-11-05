Mundo
05 nov 2025 , 17:44

Colombia: Petro denuncia la muerte de un civil tras presuntas torturas de militares

El presidente de Colombia Gustavo Petro denuncio a nueve militares por la muerte de un civil detenido el 7 de octubre de 2025.

   
    Fotografía del 24 de octubre de 2025 del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en Bogotá, Colombia. ( EFE )
Fuente:
EFE
Redacción y EFE
El presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este miércoles 5 de noviembre la muerte de un civil tras presuntas torturas cometidas por uniformados en una base militar en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, y reveló que nueve militares fueron imputados por este crimen.

"Por un exceso de uso de la fuerza se le causa la muerte", dijo Petro en X, donde relató cómo un grupo de militares retuvieron "a un civil que se encontraba merodeando" una base militar el pasado 7 de octubre.

El mandatario explicó que decidió hacer público el informe interno del Ejército sobre este caso "para garantizar la transparencia" en los casos en que miembros de la fuerza pública incurren en violaciones de derechos humanos.

Según el informe, el cuerpo del civil asesinado, identificado como Esneider Flórez Manco, fue localizado el pasado 29 de octubre por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y entregado a Medicina Legal.

La Fiscalía imputó este miércoles a nueve militares por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada y desaparición forzada agravada, agregó Petro.

Los procesados son el teniente Leider Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba y los soldados profesionales Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhonn Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola, Divian Fernando Ruiz y Miguel Ángel Caicedo.

El informe compartido por el mandatario subrayó que los altos mandos del Ejército pusieron de "manera inmediata en conocimiento de las autoridades judiciales competentes" los hechos y reiteran que las conductas señaladas "no corresponden a las políticas ni órdenes emitidas" por la institución.

