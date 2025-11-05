Colombia: Petro denuncia la muerte de un civil tras presuntas torturas de militares

El presidente colombiano, <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-incluyen-gustavo-petro-hijo-esposa-ministro-interior-lista-clinton-DA10327985 target=_blank>Gustavo Petro</a>, denunció este miércoles 5 de noviembre<b> la muerte de un civil tras presuntas torturas</b> cometidas por uniformados en una base militar en el municipio de Frontino,<b></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/eeuu-voto-latino-decisivo-victoria-zohran-mamdani-OF10379711 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/estadosunidos/presidenta-claudia-sheinbaum-denuncia-hombre-acoso-mientras-caminaba-ciudad-mexico-PF10379969 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>