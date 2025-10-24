Mundo
24 oct 2025 , 14:49

EE.UU.: Incluyen a Gustavo Petro, a su hijo, esposa y al ministro del Interior en la Lista Clinton.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, su hijo, esposa y el ministro del interior fueron incluidos en la lista de Clinton, por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos

   
  • EE.UU.: Incluyen a Gustavo Petro, a su hijo, esposa y al ministro del Interior en la Lista Clinton.
    El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). ( EFE )
Fuente:
Agencias
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción y EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a quien el mandatario estadounidense, Donald Trump, acusó de ser un líder del narcotráfico.

También fueron sancionados la primera dama, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro colombiano del Interior, Armando Benedetti.

LEA: Colombia: Gobierno de Gustavo Petro envía un proyecto para convocar una Asamblea Nacional Constituyente

Todos ellos fueron incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) o también conocida como lista de Clinton, que es una lista negra, por lo cual quedan bloqueados todos sus activos y propiedades en Estados Unidos y se prohíbe hacer transacciones con ellos.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

Bessent agregó que Petro "ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad.

Estados Unidos revocó la visa a Petro después de que este pidiera en septiembre desde Nueva York a los militares estadounidenses que desobedecieran las órdenes de Trump sobre la guerra en Gaza.

La semana pasada, Trump acusó al mandatario colombiano de ser un líder del narcotráfico y suspendió la ayuda financiera para Colombia, país que en septiembre retiró de la lista de naciones que cooperan en la lucha contra el tráfico de drogas.

El presidente estadounidense dijo el miércoles desde la Casa Blanca que Petro es un matón y un mal tipo y le acusó de fabricar muchas drogas.

LEA: Trump dice que Petro es un matón y un mal tipo que fabrica muchas drogas

Gustavo Petro responde a su inclusión en la lista de Clinton

Tras la inclusión del presidente Gustavo Petro, su hijo Nicolás Petro, su esposa y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, en una investigación, el mandatario anunció en su cuenta de X que su abogado defensor será el estadounidense Dan Kovalik.

Cerró la publicación afirmando: “Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad a la que tanto ayudamos a detener sus consumos de cocaína.”

Temas
narcotráfico
carteles de droga
presidente de Colombia
Ministro del interior
Gustavo Petro
Narcolombia
lista negra de Estados Unidos
Gustavo Petro
Colombia
Noticias
Recomendadas