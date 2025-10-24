EE.UU.: Incluyen a Gustavo Petro, a su hijo, esposa y al ministro del Interior en la Lista Clinton.

El Departamento del Tesoro de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-dice-petro-maton-mal-tipo-fabrica-muchas-drogas-JD10315518 target=_blank>Estados Unidos</a> impuso este viernes sanciones financieras al <b>presidente de Colombia, Gustavo Petro, </b>a quien el mandatario estadounidense, <b>Donald Trump, acusó de ser un líd</b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/colombia-gobierno-gustavo-petro-envia-proyecto-convocar-asamblea-nacional-constituyente-NA10327390 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/trump-dice-petro-maton-mal-tipo-fabrica-muchas-drogas-JD10315518 target=_blank></a></b>