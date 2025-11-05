EE. UU.: El voto latino fue decisivo para la victoria de Zohran Mamdani

El socialista y demócrata de 34 años, Zohran Mamdani, es el primer musulmán en ser proclamado alcalde de Nueva York y es el más joven en más de un siglo, en una encuesta de Hispanic Federation reveló que entre los votantes latinos registrados en la ciudad, Mamdani alcanzaba el 48 % de preferencia, frente a un 24 % para Andrew Cuomo y un 14 % para Curtis Sliwa.

Otra investigación realizada por el City Journal indica que este respaldo del electorado latino no solo fue numérico, sino también entusiasta, más del 90 % de los votantes latinos que apoyaban a Mamdani manifestaron un alto grado de motivación para votar.

El electorado latino en Nueva York identificó como sus principales preocupaciones el alto costo de vida, la seguridad pública y la vivienda asequible.

Mamdani enfocó su campaña en justamente esos temas, abogó por ampliar la vivienda asequible, reducir costos de transporte y servicios públicos, y planteó una narrativa de inclusión comunitaria que resonó con barrios latinos.

La campaña de Mamdani practicó una estrategia de alcance multicultural, produjo vídeos y materiales de campaña en español y también en otros idiomas, lo que ayudó a conectar con comunidades de inmigrantes muchas veces ignoradas por campañas tradicionales.

Por ejemplo, en distritos con mayoría latina como Corona, Washington Heights o Sunset Park, la campaña consiguió avances notables gracias a voluntarios que hablan español, presencia directa en las calles y mensajes adaptados culturalmente.

