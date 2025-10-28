Mundo
28 oct 2025 , 18:08

Colombia: Se aprueba la venta de cannabis medicinal en farmacias a personas con aval médico

El Gobierno de Colombia aprueba la venta de cannabis y sus derivados en farmacias, exclusivamente para uso medicinal.

   
    Fotografía de archivo del detalle de un recipiente de cannabis medicinal sostenido por un enfermero, en la clínica Zerenia, en Bogotá (Colombia). ( EFE )
Fuente:
EFE
user placeholder

Redacción y EFE
El Gobierno de Colombia legalizó, a través de un decreto divulgado este martes, la venta de cannabis y sus derivados en farmacias para uso medicinal a personas que dispongan de una certificación médica, lo que supone un paso más en la comercialización de la marihuana en el país.

Este dictamen modifica el expedido por el Gobierno en 2016, que reguló la evaluación y el seguimiento a las licencias en el uso de semillas para siembra y el cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo.

Según explicó a EFE el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, la principal novedad que introduce este decreto es que a partir de ahora se podrá comercializar la flor de cannabis y no solo sus derivados.

"Corrige un error del gobierno de Iván Duque (2018-2022) que, aunque permitía la exportación de flor de cannabis al exterior, no lo hacía con la venta nacional. Lo que cambia es que en Colombia (la flor) ya pueda ser considerada un producto terminado y, por tanto, se pueda comercializar a quienes tengan la receta correspondiente", añadió el parlamentario.

Sin embargo, Losada opinó que la legalización del consumo recreativo "sería un error catastrófico para Colombia", ya que los estándares de calidad para la flor farmacéutica "no pueden ser los mismos que para la recreativa".

Esto, dijo el representante, sería "un atropello total para las comunidades que durante décadas han luchado para ser incluidas en el mercado regulado del uso adulto de cannabis".

Bajo las normas del nuevo dictamen, el Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) "ejercerá el seguimiento a las licencias de fabricación" y "el control del cannabis, sus derivados y de sus productos terminados", añadió Losada.

Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho realizará "el seguimiento a las licencias de semillas para siembra y grano, y de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y de cannabis no psicoactivo".

Temas
Colombia
cannabis
cannabis Colombia
cultivo cannabis medicinal Colombia
cannabis medicinal
industria del cannabis
Colombia
Noticias
