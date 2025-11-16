El lanzamiento de la Shenzhou-22 se prepara tras regreso inusual de la Shenzhou-20 a China

El sábado16 de noviembre de 2025, la misión Shenzhou-22 será lanzada en cuanto las condiciones sean óptimas, después del regreso a la Tierra de la tripulación de la Shenzhou-20 a bordo de la nave Shenzhou-21.

La televisión estatal CCTV indicó que la Shenzhou-22 "ya ha activado su proceso de preparación para el lanzamiento" y que despegará cargada de suministros, incluidos alimentos para los astronautas y equipos destinados al mantenimiento de la estación espacial china, la Tiangong.

Según el medio, la nave transportará una cantidad significativa de materiales necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones científicas y logísticas a bordo de la plataforma orbital. La confirmación se produce tras un retorno inusual para la tripulación de la Shenzhou-20, compuesta por Chen Dong, Chen Zhongrui y Wang Jie.