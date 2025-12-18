Mundo
18 dic 2025 , 17:55

Chile confirma una nueva variante del virus H3N2

La llegada de la variante K fue confirmada por el Ministerio de Salud de Chile.

   
  • Chile confirma una nueva variante del virus H3N2
    Imagen referencial( Pexels )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Ministerio de Salud de Chile, mediante un comunicado oficial, confirmó la detección de la variante K del virus de influenza A (H3N2) en muestras analizadas en el país. La información fue entregada junto al Instituto de Salud Pública ISP, en el marco de la vigilancia de virus respiratorios.

Lea: Médicos descartan que la variante supergripe del A(H3N2) pueda desencadenar una pandemia

Según el ISP, este hallazgo era esperado debido al comportamiento epidemiológico del virus a nivel global y se produce en un contexto de descenso sostenido de la actividad de influenza en Chile.

La identificación del subclado K corresponde a una variante genética del virus H3N2 que circula en otras regiones del mundo desde agosto de 2025.

Lea también: Perú confirma sus dos primeros casos de influenza A (H3N2) subclado K​​​​​

No se registra aumento en la gravedad clínica asociadas a influenza A (H3N2)

La detección se logró tras el fortalecimiento de la vigilancia genómica, que incluyó un aumento en el análisis de secuenciación de muestras durante las últimas semanas.

La autoridad sanitaria no descarta que en los próximos días se confirmen nuevos casos positivos a medida que concluyan los análisis pendientes.

Lea: Estos son los puntos para vacunarse contra la influenza, a escala nacional

En cuanto a la situación epidemiológica, el Ministerio de Salud informó que los indicadores de vigilancia muestran una disminución tanto en los casos de infección respiratoria aguda grave como en los de enfermedad tipo influenza.

Hasta el momento, no se ha registrado un aumento en la gravedad clínica ni en las hospitalizaciones asociadas a influenza A (H3N2), en línea con lo observado a nivel internacional respecto a este subclado.

Lea más: Salud realizará una jornada de vacunación contra la influenza para grupos prioritarios

Temas
influenza
nueva variante
Enfermedades respiratorias
comunicado oficial
A(H3N2)
Noticias
Recomendadas