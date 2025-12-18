Chile confirma una nueva variante del virus H3N2

La detección se logró tras el fortalecimiento de la <b>vigilancia genómica</b>, que incluyó un aumento en el <b>análisis de secuenciación</b> de muestras durante las <b>últimas semanas</b>. La autoridad sanitaria <b>no</b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/puntos-vacunacion-contra-influenza-ecuador-HC10564829></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/jornada-vacunacion-influenza-grupos-prioritarios-KB10558222></a>