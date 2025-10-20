Chile: Apagón masivo deja sin electricidad a Santiago

Un amplio corte de energía se produjo la tarde de este lunes 20 de octubre en varias comunas de la capital de Chile. La interrupción del suministro eléctrico comenzó alrededor de las 15:40 hora local y ha alcanzado a zonas de Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Macul y Peñalolén, entre otras localidades.

LEA: El increíble robo de la Mona Lisa en el Louvre hace más de un siglo (y por qué ahora los ladrones prefieren joyas en vez de pinturas)

El apagón ha generado complicaciones en servicios esenciales, incluyendo el Metro de Santiago. A través de su cuenta oficial en X, la empresa comunicó: “Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando”.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte de luz afecta a un total de 368.674 clientes en la región.

LEA: Nuevo récord en Ayodhya, India: Encendieron 2,6 millones de faroles de aceite para celebrar el festival Diwali