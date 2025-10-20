Mundo
20 oct 2025 , 15:15

Chile: Apagón masivo deja sin electricidad a Santiago

Según información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) la capital chilena sufrió un apagón masivo.

   
    Foto referencial a apagón en Chile.( Pixabay )
Un amplio corte de energía se produjo la tarde de este lunes 20 de octubre en varias comunas de la capital de Chile. La interrupción del suministro eléctrico comenzó alrededor de las 15:40 hora local y ha alcanzado a zonas de Santiago, Las Condes, Maipú, Ñuñoa, Puente Alto, Macul y Peñalolén, entre otras localidades.

El apagón ha generado complicaciones en servicios esenciales, incluyendo el Metro de Santiago. A través de su cuenta oficial en X, la empresa comunicó: “Por variación de tensión, tenemos un retraso en el servicio de #L4 #L4A y #L5. Seguiremos informando”.

De acuerdo con la información entregada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), el corte de luz afecta a un total de 368.674 clientes en la región.

