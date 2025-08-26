Se cancelan las operaciones para rescatar a la alpinista Natalia Nagovitsyna

Las misiones de rescate organizadas para salvar a la<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/andrew-irvine-hallan-bota-montanista-desaparecio-hace-100-anos-everest-BA8147614 target=_blank> alpinista</a> rusa <b>Natalia Nagovitsyna, de 47 años</b>, han resultado fallidas, no han podido ejecutarse debido a las <b>condiciones meteorológicas </b>en el pico<b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/intoxico-a-su-companero-con-cloro-tras-acoso-bullying-EB10003043 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/eeuu-migrante-ecuatoriana-muere-atropellada-el-paso-texas-DB10003213 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>