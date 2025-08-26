Mundo
Se cancelan las operaciones para rescatar a la alpinista Natalia Nagovitsyna

La alpinista de nacionalidad rusa Natalia Nagovitsyna aún se encuentra atrapada en el pico Pobeda, en Kirguistán, la cual se encuentra con una fractura en su pierna debió a una caída en el momento de su descenso.

   
    Alpinista Natalia Nagovitsyna( Captura de video/ Redes Sociales )
Las misiones de rescate organizadas para salvar a la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna, de 47 años, han resultado fallidas, no han podido ejecutarse debido a las condiciones meteorológicas en el pico Pobeda, en Kirguistán. La escaladora sufrió una fractura en una pierna el pasado 12 de agosto mientras descendía esta peligrosa cumbre, considerada una de las más difíciles del mundo, quedando atrapada a más de siete mil metros de altitud, en una zona de alto riesgo por avalanchas y temperaturas extremas.

Durante los días posteriores al accidente, se intentaron varias maniobras para asistirla, incluyendo un arriesgado intento por parte del alpinista italiano Luca Sinigaglia, quien logró llegar hasta ella y entregarle víveres, pero perdió la vida a causa de un edema cerebral y una hipotermia severa. La tragedia se agravó aún más cuando, el 16 de agosto, un helicóptero involucrado en las tareas de rescate sufrió un accidente y se estrelló, dejando varios heridos y obligando a suspender las maniobras aéreas por completo.

El portavoz del Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kirguistán, Adil Chargynov, informó este fin de semana que todas las operaciones de rescate quedaban suspendidas indefinidamente debido al deterioro drástico del clima. La zona fue azotada por fuertes vientos, temperaturas de hasta -30 °C y una densa niebla que imposibilitaba el sobrevuelo, incluso con drones.

Según el portal especializado Mountain.ru, aún existía la esperanza de realizar un último intento de localización este lunes si el tiempo ofrecía una mínima tregua. Esta opción, lamentablemente, tampoco pudo concretarse. La última evidencia de que Natalia seguía con vida se remonta al 19 de agosto, cuando un dron captó imágenes en las que se le veía moverse y hacer señas desde su tienda de campaña.

La situación ha generado conmoción y debate en la comunidad internacional de montañismo, pues la dificultad logística para acceder al lugar una de las zonas más altas e inaccesibles del Tien Shan ha dejado claro que un rescate tradicional resulta prácticamente inviable. Dmitry Grekov, líder del campamento base y responsable de coordinar los intentos de rescate, aseguró que, aunque saben con exactitud dónde se encuentra la montañista, las condiciones no permiten que ningún equipo terrestre o aéreo llegue hasta ella.

La presión por parte de su familia, ha sido intensa. Su hijo ha difundido las imágenes del dron y ha solicitado a las autoridades rusas y kirguisas que no cesen en los esfuerzos, en las últimas horas, el Comité de Investigación de Rusia ha ordenado coordinar acciones urgentes para intentar una nueva operación, aunque los especialistas insisten en que, desde el punto de vista técnico, el rescate sería casi imposible.

Las posibilidades de salvar a Nagovitsyna son mínimas, aunque su caso ha despertado un amplio movimiento de solidaridad y ha puesto sobre la mesa los desafíos extremos del montañismo en zonas tan hostiles como el Pico Pobeda.

